Nanterre (AFP). Municipales: le Conseil d?État annule les élections de trois communes du 92

Le Conseil d?État a annulé lundi les élections municipales de trois villes des Hauts-de-Seine, Clichy-la-Garenne, seule ville socialiste du département, Asnières-sur-Seine et Puteaux, dirigées par l'UMP, en raison d'irrégularités lors du scrutin l'an dernier. La plus haute juridiction de l'ordre administratif, qui statuait en appel, a confirmé un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant les élections à Clichy, mais est allée à rebours de la décision de ce tribunal en annulant les élections à Puteaux et Asnières. Selon la préfecture, les habitants de ces communes retourneront aux urnes les 14 et 21 juin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire