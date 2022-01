Joseph Arthur est en concert à la Luciole ce vendredi !

Acclamé par la critique à chaque sortie d'album, nominé aux Grammy Awards au cours d'une déjà longue carrière de quelques 9 albums et 11 maxis, Joseph Arthur nous revient aujourd'hui avec un dernier opus sous les bras : "The ballad of Boogie Christ".

Au menu : 11 pépites enregistrées dans son studio à New York, Los Angeles, Minneapolis. Entre performances vocales et arrangements façon pop orchestrale Joseph Arthur présente un nouvel opus séduisant !

Ne le manquez pas en concert ce vendredi à la Luciole d'Alençon.

Ecoutez Marion Vannier, chargée de communication nous en dire plus sur l'artiste au micro de 100% Ouest (20h/00h)