Le Concert de Fauve à la Luciole ce samedi affiche déjà complet !

Après 6 mois de buzz intense intense et une prestation au Printemps de Bourges des plus explosives qui lui a valu le 1er prix découvertes "Inouïs", Fauve débarque enfin pour silloner la France et risque fort d'emporter tous les suffrages.

Après avoir mis en ébullition tous les médias et les résaux sociaux sur la base de quatre petites vidéos postées sur Youtube, Fauve ne laisse personne indifférent.

Un rythme lançinant, un brin voyageur Fauve entame sa rentrée avec le dernier extrait de leur prochain album : Vieux Frères ! Le principe ? Une série de plusieurs vidéo qu’ils ont intitulée Pâtisserie avec déjà 7 réalisations à leur compteur.

Le concert à La Luciole d'Alençon ce samedi affiche déjà complet !