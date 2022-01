La Femme en concert à la Luciole ce mercredi !

Chez LA FEMME, ce sont cinq hommes qui sont largement majoritaires, et plus spécialement le claviériste new wave Marlon Magnée accompagné du guitariste Sacha Got, tous deux originaires de Biarritz et fondateurs du groupe.

Ainsi donc, LA FEMME est un groupe à tiroirs multiples qui ne connaît aucune frontière, ni dans le style, ni dans les voix, un collectif en quête de nouvelles textures sonores, d’images nouvelles et de sensations fortes.

Le collectif sera en concert demain soir à la Luciole d'Alençon ! Le tarif est de 10€, 8€ pour les étudiants.

