La Fête de la science est de retour

Du 7 au 13 octobre, revoilà la semaine tant attendu de la découverte scientifique ludique et des expériences curieuses en tout genre ! Quelques temps forts :

- Mercredi 9 octobre (10h-12h ; 14h-17h), la bibliothèque de Caen propose une journée découverte de l’impression 3D !

- Vendredi 11 octobre, des étudiants futurs ingénieurs proposent des ateliers sur le thème des infinis avec des animations sur les nouvelles technologies. Les plus jeunes pourront tester les mystérieux “chocolat pétillant” et “dentifrice de l’éléphant”...

- Les 12 et 13 octobre (10h-18h), les laboratoires de recherche et entreprises innovantes occupent sur 3 000m2 “le Village des sciences” au Nouveau Bassin de la presqu’île, et présentent l’actualité de la Recherche au grand public. Plus de trente “opérations” sont visibles !

Pratique. Toutes les animations sur www.relais-sciences.org. Tél. 02 31 06 60 50.