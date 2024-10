Rouen. La Fête de la Science : de la vulgarisation pour les familles

L'UFR du Madrillet accueille l'un des six pôles normands de la Fête de la Science, un événement national qui nous permet de prendre conscience de l'importance des sciences, et qui vise aussi à comprendre comment la science se construit et comment celle-ci nous offre un éclairage sur le monde. Le programme, élaboré en partenariat avec Science Action Normandie, propose des jeux, des conférences et des visites de laboratoire. "L'événement est ouvert à tous et tout est gratuit", souligne Eric Domingues, coordinateur du village des sciences pour l'université de Rouen Normandie. "Toutes les disciplines sont concernées, il ne s'agit pas seulement de physique ou de mathématiques, mais aussi des sciences sociales." Et pour mieux s'initier à la science, rien de mieux que des cas pratiques : observer l'ADN, découvrir les méthodes de propulsions spatiales, interagir avec l'IA…

Pratique. Du 10 à 12 octobre de 9h à 18h, Pôle Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray. fetedelascience.fr.