Avis favorable accordé à la demande d'extension du magasin Intersport d'Agneaux situé près du centre Leclerc.

L'organisme a décidé d'accorder l'extension demandée par le magasin Intersport d'Agneaux. Un agrandissement de 800 m2 qui offrira à l'enseigne, une surface totale de plus de 3200 m2.

Ambiance et Styles et New Baby se sont aussi vu accorder le droit de développer leurs activités sur 1397 m², également à Agneaux.