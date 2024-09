Commerce. Un nouveau magasin Action ouvre à Agneaux

Après Saint-Lô et Saint-Amand-Villages, un nouveau magasin Action ouvre ses portes, samedi 7 septembre, dans l'agglomération saint-loise. Il remplace les boutiques la Halle aux Chaussures et Biocoop Agneaux. Dans le bâtiment de 1 300m2, 900 environ seront dédiés à l'espace de vente pour des produits à bas prix.

Quelques travaux d'aménagement

A l'intérieur, les menuiseries et les portes ont été changées, la lumière vient d'un éclairage LED, plus respectueux de l'environnement. Le système de climatisation et de chauffage a aussi été renouvelé. Le parking compte environ 75 places.

Les locaux étaient vides depuis un peu moins de deux ans, explique François-Xavier Duboscq, le président de la société foncière Cap Invest, la propriétaire des murs. Action est entré en négociation pour louer le bâtiment vers février/mars dernier. "Il y a de l'attractivité dans le département et notamment la ville de Saint-Lô et ses alentours. Avec la venue d'Action pour un deuxième magasin c'est un signe important parce que c'est une société internationale qui possède plus de 1 000 magasins en France. Quand elle prend la décision d'ouvrir un second site sur la ville c'est un signe de dynamisme économique", analyse François-Xavier Duboscq, fin connaisseur de l'économie locale par les besoins en terrains et locaux des entreprises.