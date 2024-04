Coudeville-sur-Mer. Une friperie et un magasin de location de matériel ouvrent

Au village Bouillon à Coudeville-sur-Mer, un endroit éclectique a ouvert fin février. D'un côté de la pièce, des karchers sont placés à côté d'une bétonneuse. De l'autre côté, chemises, manteaux ou pantalons sont présentés sur des portants. Derrière la caisse, il y a le couple formé par Léa Jeanne et Valentin Perin, âgés de 21 et 23 ans.

Ecologie et entrepreneuriat

Ils se sont lancés pour plusieurs raisons. "On s'est dit que ça pouvait redynamiser le village", explique Léa Jeanne. "Depuis tout petit j'ai eu cette envie de créer, de fabriquer des choses, de faire par moi-même et surtout un désir de liberté, de travailler pour moi-même", assure de son côté Valentin Perin. Entrepreneur dans l'âme, il avait une activité similaire de location de matériel en Ile-de-France, avant de rejoindre la Normandie, terre de toutes ses vacances. Quitter Paris, "pour moi c'était vital", estime le jeune homme.

La friperie et la location de matériel, c'est aussi pour eux une manière de consommer. "Je me suis toujours habillée en friperie et dans les magasins de seconde main, car je n'avais pas forcément les moyens. Et puis l'industrie des vêtements est extrêmement polluante", détaille Léa Jeanne. Le magasin permet aussi de se poser pour jouer à des jeux de société ou se retrouver. L'objectif du couple est d'en faire un lieu de vie pour tous. Pour l'instant, ils ont gardé un travail à côté et ouvrent les mercredis et samedis. Ils pensent ouvrir beaucoup plus à partir de juin.

Lok Friperie, 14, Village Bouillon, 50 290, Coudeville-sur-Mer. Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.