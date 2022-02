Bonnes conditions de circulation

Les conditions de circulation sont plutôt satisfaisantes selon les autorités à la mi-journée du samedi 2 janvier. Après le grand froid de cette nuit, le verglas était bien présent au matin dans le Calvados. Quelques saleuses ont dû intervenir sur l'A 29 entre Honfleur et Pont-l'Évêque.

Le trafic est revenu à la normale sur l'A84, mais les automobilistes ne doivent pas relâcher la vigilance car les chaussées peuvent être très glissantes dans quelques secteurs et même à Caen.

Toujours sur l'A 84 , les poids lourds n'ont pas le droit de dépasser d'autres véhicules et leur vitesse est limitée à 70 km/h. Cette mesure reste en vigueur jusqu'à ce soir 22h.



