Calvados. Verglas et brouillard givrant : prudence demain matin

Automobilistes, soyez prudents mardi 21 janvier sur les routes du Calvados. La préfecture alerte sur un risque de brouillard givrant et de verglas dans le département, et ce dès la nuit du lundi au mardi jusqu'au lendemain. Pensez à bien dégivrer votre véhicule, à adopter une vitesse adaptée, et à augmenter les distances de sécurité. Piétons et cyclistes, vous êtes aussi concernés : "Attention aux risques de chutes", préviennent les services de l'Etat. Alors que les températures seront négatives jusqu'à la mi-journée, le Calvados est placé en vigilance jaune neige-verglas du lundi soir jusqu'au lendemain matin, à 10h.