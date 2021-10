Nous allons parler aujourd'hui de Robin des bois de Ridley Scott avec Russel Crowe et Cate Blanchett.













À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne d’Angleterre, assiste, en Normandie, à la mort de son monarque, Richard Coeur de Lion, sur la route du retour en Angleterre.

Alors que le prince Jean, frère cadet de Richard et aussi inepte à gouverner qu’obnubilé par son enrichissement personnel, prend possession du trône, Robin se rend à Nottingham où il découvre l’étendue de la corruption qui ronge son pays. Il y rencontre aussi Marianne, qui a des doutes justifiés sur cet homme venu de Palestine. Accompagné d'une bande de guerriers au grand coeur, Robin va s'efforcer de soulager un peuple opprimé et pressuré sans merci, de ramener la justice en Angleterre et de restaurer la gloire d'un royaume menacé par la guerre civile. Brigand pour les uns, héros pour les autres, la légende de "Robin des bois" est née.







En écoutant attentivement ce résumé, on sait d'emblée que nous aurons une autre vision de Robin des bois. Ce n'est pas la même histoire que dans le dessin animé disney de 1973 ou avec Kevin Costner dans le prince des voleurs en 1992.

Ici, on s’intéresse aux prémices de l'histoire du voleur qui prend aux riches pour donner aux pauvres. On comprend quelles sont les raisons qui ont poussé Robin, un soldat anglais, à devenir Robin des bois, un hors la loi adulé par le peuple.

Et le cheminement est très intéressant à suivre. Comme toujours Ridley Scott nous entraine dans une époque avec brio, en retranscrivant ici le moyen âge . L'époque où la France et l'Angleterre étaient souvent en guerre. Les paysages sont magnifiques et les combats grandioses. Les mêlées d'infanterie, les charges de la cavalerie et les attaques à l'arc sont filmées avec brio, on est vraiment au coeur des batailles.

Russel Crowe est toujours aussi charismatique. Et enfin Marianne n'est pas qu'une pauvre princesse qui tombe amoureuse du 1er brave venu. C'est une forte tête, aussi courageuse que Robin et aussi dévouée à la cause du peuple que l'est le futur voleur.

Cate Blanchett impose son jeu pour notre plus grand plaisir.







Un film historique vibrant d'action, Robin des bois, c'est à ne pas manquer, au cinéma depuis mercredi.