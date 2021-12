Au tribunal de Rouen : vent de terreur incendiaire sur Elbeuf

Il y a cinq ans, entre avril et juillet 2008, M. B., aidé d’un copain mineur, provoqua plusieurs départs de feu à Elbeuf, Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Caudebec-lès-Elbeuf.

Généralement, les deux jeunes hommes se servaient de journaux qu’ils déposaient à la nuit tombée dans les cages d’escaliers des résidences. Une vingtaine de feux furent ainsi allumés.

Feux et défenestration

Durant quatre mois, ils créèrent un climat d’insécurité épouvantable dans l’agglomération elbeuvienne avec ce pic de délinquance en juillet. Un couple, piégé par les flammes, se défenestra. La femme enceinte, gravement blessée, perdit son bébé.

M. B. fut interpellé à la suite de ce dramatique accident et effectua dix mois de détention préventive avant de bénéficier d’un non-lieu. En effet, les enquêteurs eurent bien du mal à démêler le vrai du faux. Les déclarations des suspects ne furent qu’une succession de mensonges et de dénonciations. Finalement, l’inculpé, mis en cause par les témoins, ne fut cité que pour six départs de feu. Il en reconnut quatre.

Le 6 septembre dernier, le procureur a requis à l’encontre du prévenu, absent, deux ans de prison dont un an avec sursis. Délibéré prorogé au 11 octobre prochain.