La rentrée du sport à Rouen avec Les facs

Parmi les clubs nombreux dans l’agglomération, une association sort du lot : l’Association sportive Rouen Université Club, l’ASRUC. Créée en 1953, elle propose quinze disciplines sportives parmi lesquelles l’apnée, le hockey sur gazon, le taekwondo, la spéléologie et la gym. A cela s’ajoute le sport étudiant, une section particulière qui permet à ses adhérents d’être membres de la Fédération française du sport universitaire et de participer aux compétitions qu’elle propose.

L’atout : les structures

Sur le campus de Mont-Saint-Aignan, l’ASRUC dispose de dix courts de tennis couverts, d’un terrain de rugby et d’un autre consacré au hockey sur gazon et au football. S’y ajoute le centre sportif du Bois et ses équipements de musculation, fitness, gym et escalade. De quoi ravir les 2 500 adhérents de l’association.

D’autant plus que “mis à part le tennis et le rugby, les autres disciplines n’existent pas sur la commune”, précise Delphine Guyader, l’une des responsables. A noter que l’ASRUC s’ouvre à tous les sportifs, étudiants ou non.