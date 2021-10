Rouen se met au hockey côté gazon

Pourtant, il s’agit "d’une discipline très ancienne, qui remonte aux environs de l’an 2000 avant Jésus-Christ", raconte Guillaume Cardine, l’un des salariés de l’Association Sportive Rouen Université Club. Evidemment, on ne joue pas aujourd’hui au hockey sur gazon de la même façon qu’il y a 4.000 ans. "Il a fallu attendre 1908 pour que le hockey devienne un sport olympique masculin et 1980 pour les femmes", explique ce passionné.

Objectif Elite

Si ce sport est perçu comme un sport masculin en France, c’est parce qu’il est assimilé au hockey sur glace. Or "les règles sont assez simples et tout est fait pour que ce ne soit pas dangereux. D’ailleurs, outre-Atlantique, le hockey est très prisé par les jeunes femmes dans les universités américaines". Plusieurs équipes du club de hockey sur gazon de l’ASRUC participent aux compétitions officielles. "Nous avons une équipe en Nationale 1. Notre but est de la faire évoluer dans le niveau le plus haut : l’élite".

