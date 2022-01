Au tribunal de Rouen : raid sur l’agglomération

Le 16 septembre dernier, au tribunal correctionnel de Rouen : “Ils se sont introduits par la fenêtre du sous-sol. Ils ont fait comme chez les autres. (ndlr : en employant la technique de la chignole) On était dans la maison et on était resté éveillé jusqu’à 3h du matin, parce que l’on avait du monde. Ils ont tout fouillé…sauf la cuisine. Ils ont pratiquement tout trié sur place. Et, on a rien entendu. Ils ont emporté les bijoux”, voici ce que relata l’une des victimes aux juges.

Ce couple et beaucoup d’autres ont été les cibles de raids organisés en amont à Paris, et qui ont été menés de nuit par plusieurs hommes originaires d’Europe de l’Est.

Des bras armés

Le Bulgare, D. L., 31 ans, a cambriolaé quatre maisons à Quincampoix, dans la nuit du 22 au 23 mai 2010. A. O., son comparse albanais, en “a visité” trois à Isneauville, quatre à Darnétal, six à Quincampoix, entre le 3 et le 5 juin 2010. Ils n’ont emporté que des objets de valeur facilement transportables qui dès le lendemain étaient revendus en région parisienne. Ce genre de cambriolage n’est pas isolé. Rouen et son agglomération comme d’autres villes situées à une heure de Paris sont des cibles privilégiées pour ces bandes organisées. Ainsi, en une nuit, les exécutants peuvent dévaliser près d’une quinzaine de demeures.

Le modus operandi est bien souvent le même. A de nombreuses reprises les enquêteurs ont constaté ces petits trous percés sous les mécanismes d’ouverture des portes et fenêtres, caractéristiques de la technique “de la chignole”.

Le 16 septembre, D. L. et A. O., confondus par leur ADN, ont reconnu les faits. “A l’époque, je venais de sortir de prison. On prenait la voiture et puis c’était le hasard. Pour savoir si une personne était présente ou pas, on regardait s’il y avait la voiture”, a expliqué A. O. Ils ont été, tous deux, condamnés à trois ans de prison.