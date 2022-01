Sortir en région : jeudi 26 septembre

CALVADOS

Ce week-end, c'est la 1ère édition de la fête des normands ! Une manifestation relayée dans les 5 départements, à l'initiative de Chloé Herzhaft et son compagnon. RDV sur fetedesnormands.com pour trouver les manifestations près de chez vous ! C'est samedi et dimanche !





Il y a des courses hippiques ce week-end dans le département .D'abord à Vire :6 courses de trot à l'hippodrome Robert Auvray à partir de 11h00 dimanche. La veille, samedi ce sera à l'hippodrome de Caen pour des courses de trot également.





C'est aujourd'hui l'ouverture du forum de l'emploi et des métiers du Bessin sur les stages et l'emploi, demain sur l'orientation et la formation, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.





Compétition de golf au blue green ce week-end : "Interclubs Basse-Normandie 2ème division" en stroke play.Ouvert uniquement aux golfeurs licenciés.

Renseignements au 02 31 24 80 49 ou par mail à president@golfhoulgate.fr



Enfin il y a de la danse au musée des beaux arts de Caen avec le spectacle

Flânerie dans le cadre de l’exposition Un été au bord de l’eau. Début à 19h.

MANCHE

Vendredi, samedi et dimanche c'est le festival du jeu de société au complexe sportif Lecanu à Equeurdreville, plus de 70 exposants seront présents dont des créateurs de jeux. Entrée à 1€.

Remportez à cette occasion des jeux de société dans "vous êtes ici" entre 8h et 8h30 et dans "la touche gagnante" entre 17h et 17h30.





Samedi, pour la Fête de la Gastronomie, le cinéma de la plage à Hauteville vous proposera une dégustation de produits du terroir suivie de la

projection du film Saveurs du palais à Catherine Frot. Entrée à 4€ .

Vous nous écoutez dans la Manche ? Alors écoutez "sortir en région" en direct à 14h30 et appelez au signal pour gagner vos places pour la foire de Saint-Lô grâce au parc des expositions de Saint-Lô.

ORNE

Dans le cadre de la 7ème édition du festival electro Blizzart le samedi 9 et dimanche 10 novembre, un tremplin est organisé ce vendredi au bar à papa à Alençon. L'occasion de choisir les artistes qui feront le show.





Dernier jeudi du pin au haras à 15h. Venez admirer une dernière fois les artistes sur leurs magnifiques chevaux dans le cadre du haras !





Demain matin, les comédiens de l’ANPU investiront le marché de Domfront, et, avec l’aide de quelques complices domfrontais, entreprendront l’« analyse » du

territoire afin de préparer une conférence qui sera donnée à la salle

culturelle de Saint-Bômer les Forges le 27 novembre 2013.

Vous êtes invités à venir rencontrer les joyeux "psychanalystes" de l'ANPU

(Agence Nationale de Psychanalyse ®Urbaine), vous les trouverez facilement

avec leurs blouses blanches se penchant sur leurs patients installés

confortablement sur des transats au bas de la Grande Rue au pied de la tour

vendredi 27/09/13 de 9 h à 13 h.