Les policiers venus l'aider sont insultés

Dès qu’il les aperçoit, F.P sort de sa léthargie, les insulte et leur fait un doigt d’honneur. Il est dès lors embarqué dans la voiture de police. Durant la manœuvre, il crache partout et essaie de frapper ceux qui l’emmènent à la clinique de la Miséricorde. Dans la salle d’attente, il insulte les patients et finit par faire une crise de convulsions. Son taux d’alcoolémie est d’1,74 g/L de sang. Une fois dégrisé, il présente ses excuses durant sa garde à vue mais ne se rappelle de rien.

À l’audience de comparution immédiate du mercredi suivant, il s’explique : “Je suis con quand je suis bourré. Je n’ai pas compris pourquoi ils m’emmenaient.” Le prévenu, qui a déjà 16 mentions, consomme de l’alcool depuis l’adolescence, puis est passé à la cocaïne et à l’héroïne. Durant sa vie, il a effectué onze années d’emprisonnement. Il était sorti de détention le 14 août dernier.

F.P a finalement été condamné à la peine plancher de deux ans assortie d’un sursis de 14 mois. Son suivi sociojudiciaire sera de trois ans.