Affaire Condor Vitesse : le procureur de Coutances fait appel

Le 28 mars 2011, le ferry "Condor vitesse" avait percuté un caseyeur granvillais, au large de Chausey, causant la mort du patron-pêcheur. Le procureur avait requis douze mois ferme contre le commandant et six mois ferme contre son second.

Le commandant et le second du bateau ont finalement été condamnés à 18 et 12 mois de prison avec sursis pour l’homicide involontaire