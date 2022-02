Saint James : condamné à 6 ans ferme pour agressions sexuelles

Les victimes, sa nièce de quinze ans et deux frères, fils d'amis de l'homme, 9 et 12 ans au moment des faits entre 2002 et 2009.

Dans son habitation de Saint-James, l'auteur aménage un bureau. Selon leurs récits, les enfants y sont reçus, victimes d'attouchements et de pénétrations perpétrés par le prévenu.

Lors de la perquisition pratiquée à son domicile, les enquêteurs avaient retrouvé des cassettes pornographiques et divers accessoires à caractère sexuel.

Absent à l'audience, il écope de six ans de détention ferme. Il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Un mandat d'arrêt est délivré contre cet homme qui réside désormais dans l'Allier.