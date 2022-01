Explosion de la Fidèle en 1997 : l'Etat condamné pour faute inexcusable

Le 30 avril 1997, la Fidèle, gabare de la Marine Nationale, qui transporte des grenades en fin de vie, explose au large du Cap Levin près de Fermanville (50). A son bord, 5 militaires et ouvriers de la DCN, qui appartient alors à l'Etat, sont tués, 17 hommes blessés.

Plus d'un million d'euros d'indemnités

Ce mardi 17 septembre, 16 ans après les faits et après 9 ans de procédures judiciaires, le tribunal des affaires sociales de Coutances a condamné l'Etat, employeur des civils, pour "faute inexcusable".

Les montants des indemnités qui ont été fixés avoisinent ou dépassent les 200.000 euros pour chacune des personnes décédées. A cela s'ajoutent 100.000 euros pour les veuves, 50.000 euros pour les enfants et respectivement 61.000 et 71.000 euros pour les deux blessés défendus par Me Labrunie. Deux sources de satisfaction, donc, pour les familles, comme l'explique Me Cécile Labrunie, leur avocate :

Reste encore une inconnue, car l'Etat peut faire appel de la décision :

Ce jugement pourrait-il faire jurisprudence pour d'autres affaires ?