Sortir en région : mardi 24 septembre

CALVADOS

Ce mardi soir au CHU de Caen, venez écouter à 19h30 le Café Musiq'hall : "Rallye Trompe du Cotentin". C'est un groupe de sonneurs de la Manche. Le répertoire du groupe : essentiellement la musique de Vènerie qui a vu le jour au XVIIIe siècle à la cour de Louis XV, des messes de Saint Hubert dont les 1ères ont été écrites à partir de 1860 et grandes fantaisies et fanfares pour la Trompes de Chasse, XIXe et XXe siècle et encore aujourd'hui. Le groupe se compose actuellement de 10 à 12 sonneurs.

C'est gratuit dans le Hall d'accueil de la Tour Côte de Nacre.

C’est l’une des success stories de la scène musicale internationale. Après avoir quitté les rues de Kinshasa pour la première fois en 2009, le Staff Benda Bilili a enthousiasmé le public et les médias dès son premier album et ses premiers concerts européens. Ils se produisent ce mardi soir au big band café à Hérouville-Saint-Clair. Ambiance musique du monde dès 20h.

MANCHE

Ce samedi , la JS Cherbourg affronte Saran pour son premier match à domicile au complexe Chantereyne, un complexe qui profitera dans les prochaines semaines de nombreuses nouveautés lors des matchs selon André Baude, le président de la JS Cherbourg Handball. Venez nombreux soutenir les mauves ce samedi dès 16h au complexe Chantereyne de Cherbourg

Les CCAS de Flamanville et Les Pieux organisent (en partenariat avec Finances et Pédagogie) une conférence sur les pièges de la consommation ce mardi soir à l’Orangerie (Château de Flamanville) à 18 h. L’entrée est gratuite. Cette conférence a pour but de donner de bons réflexes et les bonnes informations sur la vente forcée ou à domicile, les cartes, les pièges en magasin, etc …

ORNE

A la fin de la semaine, ce sera la 1ère édition du festival Fil et dentelle à Alençon. RDV vendredi, samedi et dimanche pour en profiter. La billetterie est déjà ouverte. Infos et réservations sur www.festivaldalencon.com

Mardi 15 octobre, A l’auditorium du centre d’animation et des congrès de Bagnoles de l’Orne, il devait y avoir une pièce de théâtre "l’Hôtel des variétés" par la Cie "Tous en scène". Elle est annulée.

La Bibliothèque de Courteille d'Alençon invite les amateurs de BD à venir admirer le travail de l'illustrateur chinois Zaho Golo. Ses Planches BD sont à voir dès aujourd 'hui et durant 1 mois. Il a notamment travaillé pour La Balade de Yaya, un manhua créé en 2010 avec Jean-Marie Omont. La Balade de Yaya est classée dans la catégorie Kodomo . L'oeuvre est éditée en France et comporte 7 tomes à ce jour.