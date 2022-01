Découvrez le nouveau titre d'Éléphant ce lundi soir dans 100% Ouest

Cet Eléphant là ne nous trompe pas. Un gars, une fille et un univers subtilement dessiné.

C'est un groupe de pop français jeune et en passe de devenir une des révélations de la scène française. Repéré par Benjamin Biolay et formé en 2009, il est composé de Lisa Wisznia et François Villevieille. Le nom du groupe vient de la contraction des prénoms des deux membres

Leur premier album déroule des morceaux swingants, parfois mélancoliques ou joyeusement déglingués.

Leur premier album Collective mon amour sort le 13 mai 2013 et vous allez découvrir ce soir le dernier extrait du duo : Danse Danse dans 100% Ouest.

