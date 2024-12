Musique. Découvrez le Tendance Wrapped : la rétrospective des titres que vous avez écoutés (en boucle) cette année !

Chaque année, on attend le Wrapped de Spotify comme un enfant attend Noël. Quel titre avons-nous le plus écouté cette année ? Quel artiste nous a accompagnés ? Qu'est-ce que notre rétrospective dit de nous ?

Et avouons-le, c'est parfois… gênant. Oui, Je t'aime, on parle de toi, joué 48 fois en boucle pendant ce moment de faiblesse. Mais là, on ne parle pas de votre playlist honteuse ou de votre obsession pour Lara Fabian, non. Ici, on fait place aux vrais tubes : ceux qui ont enflammé Tendance Ouest cette année.

Vos titres phares de l'année.

Votre dose quotidienne de hits

En 2024, on vous a servi du haut niveau. Parmi nos coups de cœur (et les vôtres), voici les chansons qui ont squatté nos ondes. Petit indice : on parie que vous avez (déjà) chanté ça sous la douche ou dans votre voiture.

🥇 Numéro 1 : Benson Boone – Beautiful Things

Le numéro 1 indétrônable. Une ballade qui nous rappelle que les petites choses sont souvent les plus belles… et qu'on a appuyé sur repeat un peu trop souvent.

🥈 Numéro 2 : Teddy Swims – Lose Control

L'hymne des cœurs brisés (et recollés), porté par une voix qui donne des frissons. Vous l'adorez, et nous aussi.

🥉 Numéro 3 : Sabrina Carpenter – Espresso

Une chanson énergique comme un double café. Parfaite pour les matins difficiles et les soirées endiablées. Surement le hit de l'été porté par notre chanteuse short'n'sweet.

4️⃣ Dasha – Austin

Un titre empreint de douceur et de mélancolie, idéal pour les longues nuits d'insomnie.

5️⃣ Pierre Garnier – Ceux qu'on était

Le local de l'étape ! Une chanson poignante qui nous parle des amours mortes… Il est fort ce Pierre !

6️⃣ Måneskin – Valentine

Les rockeurs italiens frappent encore, avec une énergie qui donne envie de tout plaquer pour partir en tournée.

7️⃣ Inigo Quintero – Si no estás

Un souffle latin qui a enflammé nos cœurs et nos playlists.

8️⃣ Beyoncé – Texas Hold'Em

La reine Bey a encore frappé, et on ne pouvait rien faire d'autre que lui laisser une place sur le podium.

9️⃣ Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Pour les soirées où tout ce dont on a besoin, c'est d'un verre (et de ce titre en fond).

🔟 SANTA – Recommence-moi

Un cri du cœur qui clôture ce classement en beauté.

On remet ça l'année prochaine ?

Et voilà pour le Tendance Wrapped de 2024 ! Vous nous avez écoutés, chantés et dansés toute l'année, et promis, on fera encore mieux en 2025. En attendant, on vous laisse deviner qui sera le roi ou la reine des ondes l'an prochain.