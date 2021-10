L'école Tunon de Caen fête ses 30 ans

La promotion 2010 de l'école du tourisme Tunon de Caen s'est rassemblée, jeudi 6 mai, dans les salons de l'hôtel Mercure. L'occasion de baptiser cette promotion 2010, mais surtout de fêter les 30 ans de l'école. Chantal Madeleine, directrice de l'établissement depuis son installation, explique qu'en ' trente ans, 2500 élèves ont été formés aux tourisme, à l'hôtellerie et à la communication ”, notamment grâce au soutien de la marraine de cette année, Ilse Zuiani, responsable des agences Nouvelles Frontières à Caen et Hérouville-Saint-Clair. Pour elle, " cette école est un vivier de talents, particulièrement les élèves du BTS Tourisme avec 85% de réussite pour l'année 2009 ". Barthélemy Courtois-Legal, élève en 2ème année à Tunon, se dit "ravie d'avoir intégrer l'école car les cours ne sont pas seulement théoriques, mais aussi pratiques" . La directrice Chantal Madeleine en à également profité pour annoncer une exclusivité pour 2010 ; "l'école ouvrira une nouvelle section de niveau Bac+3 à la rentrée" : Tunon voyages et le Bachelor européen tourisme et hôtellerie.



