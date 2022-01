Rouen, un automobiliste ivre à contresens sur l'autoroute

Ivre, un automobiliste de 51 ans a parcouru l'autoroute à contresens sans provoquer d'accident, entre Abbeville dans la Somme et Rouen, jeudi soir. Il ne se souvenait plus de rien après son interpellation. L'homme affichait plus de 2,2g d'alcool par litre de sang.