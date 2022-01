Football : en CFA, l’US Quevilly a une occasion en or de se rapprocher du podium

Cinquième au classement, les Canaris partiront favoris contre une équipe francilienne qui ne s’est pas encore imposée cette saison (un match nul pour trois défaites) et qui occupe aujourd’hui la dernière place du classement, si on exclue Le Mans qui vient d’être réintégré dans le championnat et qui devra rattraper ses cinq matchs de retard.

Un match qui s’annonce largement à la portée des Jaunes et noirs, en forme depuis la reprise, mais qui ont toutefois raté le coche samedi 14 septembre contre Mantes-la-Jolie en obtenant “seulement” le point match nul (1-1). Si les joueurs de Manu Da Costa ont ouvert la marque par Mayulu a la 62e minute, les Mantais ont ensuite réussi à égaliser à dix minutes de la fin du match sur un coup de pied arrêté.

Face à Drancy, l’occasion sera belle pour les Quevillais de s’installer dans le peloton de tête du championnat, dominé par Sannois – Saint-Gratien.