Football/CFA : découvrez tous les visages de l'US Quevilly version 2013-2014

Les cadres, comme Grégory Beaugrard, Frédéric Weis, Kevin Giboyau, Issa Coulibaly et Abdelmajide Ouahbi, ainsi que les joueurs Aiyoub Belabes, Jordan Gobron, Robin Lebourg, Valentin Sanson, Amdaou Dia, Amin El Khatir, Jason Gibon, Patrick Tchoutang, et Kevin Gouget ont été conservés.

Du côté des nouvelles têtes, on notera les arrivées de Solomon Morris et Gautier Bernard, en provenance du FC Rouen, d’Arnaud Archimbaud de Lyon La Duchère, Antoine Bouvet et Quentin Barcelo d’Amiens, Diakaria Dembele de Granville, Thomas Martin du RC Strasbourg, Moussa Niakate de Colomiers et Christopher Mayulu de Carquefou.

Da Costa tient les rênes

Le tout sera dirigé par un nouvel entraîneur, Manu Da Costa passé par le FC Rouen et, dernièrement, par Compiègne. Il sera accompagné de Thomas Tiarci comme entraîneur adjoint.

Direction et effectif Précisions

L’USQ est présidée par Michel Mallet. Président délégué : Michel Mutel. Directeur : Arnaud Larue. Deux joueurs de l’équipe première n’apparaissent pas ci-contre : Jason Gibon (milieu) et Morris Solomon (gardien).

La réserve et les U17 veulent aussi briller cette saison

L’USQ ne se limite pas, évidemment, à son équipe première (CFA). La réserve évolue dans le championnat de CFA 2. Elle a réalisé un match nul face à la réserve du Havre (2-2), dimanche 1er septembre, lors de la dernière journée, et se trouve actuellement huitième. Les U19 évoluent dans le championnat National (le plus haut échelon) et ont également obtenu les points du match nul dimanche 1er septembre face à Caen (2-2). Ils occupent la cinquième place du classement.

Contacts

US Quevilly, 2 rue Porte de Diane, Stade Lozai, au Petit-Quevilly. Téléphone : 02 35 62 17 27. Internet : www.usquevilly.fr/ Facebook : US Quevilly (Officiel).

Agenda

Le calendrier des Jaunes et noirs en CFA :

-PSG2 / USQ, samedi 7 septembre à 18h

-USQ / Mantes, samedi 14 septembre à 17h

-Drancy / USQ, samedi 21 septembre à 17h

-USQ / Lille 2, samedi 5 octobre à 17h

-RC Lens 2 / USQ, samedi 19 octobre à 18h

-USQ / Chambly, samedi 2 novembre à 17h

-USQ / Roye Noyon, samedi 23 novembre à 17h

-USQ / Entente SSG, samedi 30 novembre à 17h

-Dieppe / USQ, samedi 14 décembre à 18h

-USQ / Aubervilliers, samedi 21 décembre à 17h

-Ivry US / USQ, samedi 11 janvier à 18h

-Villemonble / USQ, samedi 25 janvier à 18h

-USQ / PSG 2, samedi 1er février à 17h

-Mantes / USQ, samedi 15 février à 18h

-USQ / Drancy, samedi 22 février à 17h

-Lille 2 / USQ, samedi 1er mars à 18h

-USQ / RC Lens 2, samedi 8 mars à 17h

-Chambly / USQ, samedi 15 mars à 18h

-Roye Noyon / USQ, samedi 5 avril à 18h

-Entente SSG / USQ, samedi 12 avril à 18h

-USQ / Dieppe, samedi 26 avril à 17h

-Aubervilliers / USQ, samedi 3 mai à 18h

-USQ / Ivry US, samedi 10 mai à 17h

-Amiens / USQ, samedi 17 mai à 18h.

-USQ / Beauvais, samedi 24 mai à 18h