Découvrez la montagne à la foire de Caen

Centenaire toujours jeune, le Club Alpin de Caen sera pour la première fois présent à la Foire de Caen du 20 au 30 septembre. L’occasion pour ce club de transmettre sa passion pour les cimes, mais également de prévenir des dangers s’y nichant.



Une affaire de passion

Avec ses 230 branches pour près de 80 000 adhérents à travers la France, le Club Alpin jouit d’une belle popularité dans l’Hexagone. Même en dehors des sommets. C’est ainsi que bien loin, à plus de 600 kilomètres du massif montagneux le plus proche, Jean-Pierre Picquenot préside la filière caennaise. Ce n’est pourtant pas une corvée pour ce véritable amoureux de la montagne, tombé dedans à la fin des années 1990. "C’est au dessus de tout, c’est sublime. Il faut avoir gravi un sommet au moins une fois, ça transporte", confie-t-il.

Son but est de véhiculer son ardeur pour la montagne, la faire connaître au plus grand monde en proposant des activités telles la randonnée, l’escalade ou encore le VTT. La faire aimer, certes, mais également apprendre à ne pas la prendre à la légère. "Certains y vont sans se préparer physiquement, sans équipement. Et cela devient dangereux. Mais attention, il ne faut pas la craindre pour autant". Un programme jugé séduisant par les 237 adeptes locaux. Quinze d’entre eux sont d’ailleurs en ce moment-même en Jordanie. Car le club propose de nombreux voyages pour goûter à l’ivresse des sommets, dont ceux du Népal, "où une randonnée est organisée deux années sur trois". Dans cette optique découverte, un mur d’escalade sera ouvert de 15h30 à 19h30 en semaine et de 17h30 à 19h30 le week-end, ainsi que le mercredi aux abords de l’exposition sur l’Himalaya, vedette de la Foire.