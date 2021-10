2ème mois de la montagne à Caen

L'objectif du "Mois de la montagne" est de faire découvrir au grand public la pratique des sports de montagne et plus largement, des sports de pleine nature. Le Club Alpin Français de Caen souhaite ainsi faire connaître ses activités, praticables en Basse-Normandie toute l'année.



De nombreuses activités sur le thème de la montagne seront proposées par le club : escalade, VTT, randonnées, mais aussi des activités plus "culturelles" comme des rencontres ou des projections ciné.

Pour participer à tous ces événements, il faut s'inscrire. RDV sur clubalpin.caen.free.fr pour voir tout le programme. Inscriptions au 02 31 86 29 55 ou par mail à clubalpin.caen@free.fr

Ecoutez Jean-Pierre Picquenot nous présenter cette 2ème édition: