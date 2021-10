12ème édition du Mois du film documentaire en Basse-Normandie

Le mois du film documentiare, c'est une centaine de projections et rencontres dans 26 villes, salles de cinéma, médiathèques, bibliothèques, structures culturelles, musées, établissements scolaires et universitaires de la région, pour faire découvrir la richesse du documentaire de création.



Mise en lumière de films documentaires rares ou inédits, hommages à des réalisateurs, découvertes, avant-premières, rencontres et débats animés autour de thématiques, expositions, ateliers…



Découvrez aussi les projections de 8 films soutenus par la Région Basse-Normandie dans les 3 départements, accompagnés par leurs réalisateurs.

Un événement incontournable pour approcher au plus près du concept documentaire, qui touche tous les sujets, qui peut donc faire rire ou pleurer, à voir avec la famille ou entre adultes. Le programme complet de la manifestation est à télécharger à la fin de cet article.

Ecoutez Annabelle Nevoux nous présenter les principaux points du Mois: