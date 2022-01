Rouen : la Ville veut casser la vitesse rue Lecanuet

Les travaux, qui s'étaleront du 14 octobre au 25 novembre, permettront de sécuriser les traversées piétonnes et ralentir la vitesse des véhicules motorisés. Cela prendra la forme de "plateaux surélevés", trois au total, au niveau des intersections avec la place Cauchoise, la rue de Fontenelle et la rue Etoupée. Les passages piétons seront plus visibles et accessibles grâce à la création d'un trottoir abaissé et prolongé.

Par ailleurs, la Ville souhaite intégrer "la circulation des cycles rue Jean-Lecanuet, dans sa partie située entre la place Cauchoise et la rue Jeanne-d’Arc". Enfin, le côté de stationnement sera inversé entre la rue de Fontenelle et la rue des Champs Maillets.

Des perturbations de la circulation sont à prévoir durant les travaux.