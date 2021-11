Circulation à Rouen : les neuf propositions des Verts

A court terme, les écologistes préconisent la mise en place de neuf mesures d'urgence afin de répondre aux problèmes de circulation et de déplacements à Rouen. La motion est soutenue par le groupe socialiste.

Les neuf propositions "à court terme" :

- L’accès des vélos aux voies TEOR, l’augmentation des parkings-arceaux vélo et la mise en oeuvre du Schéma Directeur des Aménagements Cyclables

- L’extension à 2h du temps de validité du ticket après sa validation

- Mettre en place un groupe de travail pour l’élaboration d’une grille tarifaire sociale des transports en commun

- Rappeler aux entreprises et aux administrations l’obligation de financer à hauteur de 50% les abonnements de transport en commun pour leurs salariés

- Doter la ligne 21 (plateau est) d'un couloir aux abords de Rouen

- L'amélioration de l'amplitude horaire et la fréquence des lignes de bus structurantes

- Développer des aires de covoiturage

- Engager Rouen dans la démarche "ville 30" et poursuivre la refonte du stationnement

- Relancer le travail sur le bureau des temps sur les problématiques des horaires et leurs

impacts sur la circulation

A plus long terme, les Verts demandent notamment que soit étudiée la possibilité de rouvrir ou renforcer certaines gares SNCF de l'agglomération, et de créer de nouvelles lignes de transport en commun structurantes de type Teor ou encore raccorder le Pont Flaubert et la Sud III.