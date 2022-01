Sortir en région: mercredi 18 septembre

CALVADOS

Aujourd'hui mercredi, sortie du film « Ma vie avec Liberace » avec Michael Douglas et Matt Damon. Un biopic qui retrace la vie de l'artiste fantasque Liberace et surtout son histoire passionnelle avec un homme bien plus jeune que lui qui durera 5 ans.Le film est à voir dans les salles depuis aujourd'hui. Les horaires des séances près de chez vous sont à retrouver sur https://www.tendanceouest.com/cinemas.phpL’Office de Tourisme de Villers-sur-Mer et les Disciples d’Escoffier de ladélégation Grand-Ouest proposent une balade gourmande sur le thème de lapêche à pied .Au programme, de la pêche à pied et des démonstrations culinaires ! Au départ de l’Office de Tourisme, vous suivrez Christian Girault, chef du restaurant gastronomique l’Auberge de l’Abbaye de Beaumont-en-Auge sur la plage pour une séance de pêche à pied. Apprenez les secrets culinaires qui se cachent sur la plage, entre couteaux, moules et coques.Après cette balade sous forme de mise en bouche, le Disciple d’Escoffier Christian Girault vous fera une démonstration de cui-sine avec les fruits de la récolte dans le cadre unique de la salle panoramique du Casino : cuisiner les fruits de mer, face à la mer !Ne ratez pas cette balade unique et originale ! Départ à 16h, réservation à l'office de tourisme au 02 31 87 01 18.

MANCHE

Dès vendredi et jusqu'à dimanche, le canton de Montmartin sur mer fête la gastronomie ! Au programme, des menus spéciaux mis en place par 4 restaurateurs de Montmartin mais aussi de nombreuses animations.RDV ce week-end pour en profiter, mais inscrivez vous dès maintenant pour les ateliers. Toutes les infos sont à retrouver sur www.otcm.frLa mémoire, de l'art à la science" - Les sorties du jeudi dans le cotentin.1ère escale : Visite guidée de la maison natale de Jena-François MILLET, peintre des réalités paysannes A la découverte de la vie et l’œuvre du peintre dans un parcours mêlant témoignages sonores, objets et dessins originaux. 2ème escale : A la découverte du premier centre français de stockage de déchets radio actifs. Visite guidée du centre de l’Andra, information sur l’activité de surveillance et de contrôle de l’environnement. Départ 13h30-Retour 18h30. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Cherbourg.PIECE D’IDENTITE et RESERVATION OBLIGATOIRE.

ORNE

La cart@too est partenaire de tous les bas-normands de 15 à 25 ans. Avec cette carte, vous pouvez profiter de nombreux avantages pour 10€ seulement. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur cartatoo.region-basse-normandie.fr ou dans les relais près de chez vous.Samedi, soirée théâtrale organisée au profit de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Nonant le Pin à la salle polyvalente route de Gacé à 20h30. La troupe « les saltimbanques » de la Bayard Argantan vous présentera « Perpétueuses d'espèces » . L'entrée est à 8€.Ce week-end, , 24 clubs et centres équestres de l’Orne ouvrent leurs portes au grand public dans le cadre de la journée nationale du cheval. L’occasion de découvrir toutes les disciplines équestres enseignées dans l’Orne et les lieux où pratiquer l’équitation près de chez soi . A un an des Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie, le Conseil général est partenaire de l’évènement. Dans les centres équestres, il propose de participer à un quiz sur le cheval dans l’Orne. A gagner : des t-shirts aux couleurs de l’Orne.

