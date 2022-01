L'iPhone 5C à partir de 59,99€ chez les opérateurs

Le terminal le moins cher est proposé par SFR à 59,99€ (en réalité 259,99€ avec 200€ remboursés), contre un engagement de deux ans à un forfait Carré 6Go compatible 4G d'un montant de 79,99€ par mois. De son côté, Orange pratique la même politique, avec un iPhone 5C proposé un peu plus cher, à 99,90€ (199,90€-100€), couplé à un forfait Origami Jet 4G à 79,99€ par mois, également pour un engagement de deux ans.

Bouygues Telecom propose une formule différente, avec un prix d'achat fixé à 129,90€ (229,90€-100€), mais agrémenté de 8€ supplémentaires pendant 24 mois, soit un total de 321,90€. Pour un tel prix, le client doit ici choisir un forfait illimité 4G à 49,99€. Tous frais additionnés, et sans prendre en compte d'éventuels rabais liés par exemple à la conservation du numéro, c'est par conséquent Bouygues Telecom qui proposerait la solution la moins chère, pour un total de 1.521,66€ sur deux ans.

Parmi les opérateurs alternatifs, Virgin Mobile annonce déjà un iPhone 5C à 99,99€, couplé à un forfait Happy Family à 39,99€ (3G+) pendant deux ans.

L'iPhone 5C à partir de 539€, sans engagement

Du côté des offres sans subvention, Free Mobile propose l'iPhone 5C à partir de 565€, annonçant même l'iPhone 5S à partir de 665€ bien qu'il ne soit pas encore en précommande. Enfin, Sosh propose l'iPhone 5C à partir de 539€ et Red à partir de 587€.

L'iPhone 5C embarque la même technologie que l'iPhone 5, mais se distingue par sa nouvelle coque en plastique. Compatible 4G, il dispose d'un écran 4 pouces Retina, d'un processeur A6 et d'un capteur photo de 8 mégapixels. Il est proposé par Apple en cinq coloris (bleu, vert, rose, jaune et blanc), à 599€ pour le modèle 16 Go et 699€ pour le modèle 32Go.

De son côté, l'iPhone 5S représente le nouveau haut de gamme de la marque. S'il sortira également le 20 septembre, aucune phase de précommande n'a cependant été prévue, ni aucun prix encore dévoilé par les opérateurs. Il sera disponible, chez Apple, dans les coloris or, argent et "gris sidéral" aux prix conseillés, nu, de 699€ pour le modèle 16 Go, de 799€ pour 32 Go et de 899€ pour 64Go.