Aujourd'hui, Apple sort son Iphone 5!

Ce nouvel iPhone sera-t-il une évolution comme du 3G ou 3GS? A moins qu'Apple ne propose un nouveau design?

Ce qui est quasi certain: l'iPhone devrait embarquer un processeur A5 dual core similaire à celui de l'iPad 2, 1 Go de RAM (contre 512 Mo actuellement), un appareil photo boosté (sans doute à huit mégapixels) et jusqu'à 64 Go de stockage.

Une rumeur persistante veut qu'Apple propose un iPhone low cost avec une coque en plastique et 8 Go de stockage. Cela serait surprenant. L'iPhone 4 classique, comme le 3GS avant lui, sera sans doute simplement bradé, à 50 dollars/euros dans le cadre d'un contrat téléphonique.

Et vous, attendez-vous le nouvel Iphone avec impatience?