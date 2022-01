Hors Normandie. Gagnez votre Iphone 8 sur Tendance Ouest

En jouant par SMS sur Tendance Ouest, remportez votre Iphone 8 gris sidéral, 64 Go d'une valeur de 809€. Un smartphone haut de gamme avec un design en verre pour un chargement sans fil, résistant à l'eau et à la poussière, un écran Retina HD, un appareil photo 12 Mpx plus avancé avec un capteur plus grand et plus rapide.

Jouez par SMS et envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 8 décembre 2017, à 8h45 sur Tendance Ouest.