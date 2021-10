Parlons comédie aujourd'hui avec Imogène Mc Carthery interprétée par Catherine Frot, et accompagnée de Lambert Wilson.





Elle est rousse. Elle est écossaise. Elle aime le rugby et la cornemuse. Elle vit à Londres, mais se considère en exil. Elle a un fichu caractère et une sacrée descente au whisky.

Elle s'appelle Imogène McCarthery... !

En ce beau jour de mai 1962, Imogène, secrétaire à l'Amirauté, vient une nouvelle fois d'humilier son supérieur hiérarchique. C'est l'esclandre de trop. Dans le bureau de Sir Woolish, le grand patron, Imogène s'attend à être congédiée...

Contre toute attente, elle se voit confier une mission secrète : convoyer les plans d'un nouvel avion de guerre jusqu'à un contact en Ecosse, à Callander... son village natal !

Imogène agent secret... Voilà de quoi en remontrer à ces satanés Anglais et faire la fierté de son défunt père.

En montant dans le train qui la ramène au pays, Imogène ignore que l'attend une machination qui la dépasse.







Imogène Mc Carthery, c'est une comédie avec un zeste d'espionnage. C'est surtout cette petite bonne femme qui nous intéresse. Catherine Frot est réjouissante dans son rôle, elle s'investit comme toujours à fond. Le rôle n'est pas très valorisant pourtant, mais elle a l'air de s'amuser vraiment et du coup nous aussi. Avec Lambert Wilson, elle forme un très bon duo qu'on aurait aimé voir plus longtemps.

Le film est en effet très court: 1h15, moins qu'un dessin animé disney! Le scénario aurait dû être un peu plus étoffé, rajouter 1 ou 2 péripéties aurait sûrement été possible. On a donc un goût de trop court totalement justifié et un poil indigeste à la sortie. La fin paraît aussi un peu trop aberrante. Tout le film est dans le second degré et la démesure mais reste bizarrement crédible sauf la scène finale , dommage.







Un film qui sait nous séduire avec un duo d'acteur brillant et drôle, une histoire un peu bâclée, à voir donc pour ceux qui aiment les 2 acteurs principaux. Les autres seront trop déçus.







Imogène Mc Carthery, depuis mercredi au cinéma.