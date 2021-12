Sortir en région: jeudi 12 septembre

CALVADOS

Dimanche, c'est la fête de la rando en Pays de Falaise. Tout au long de la journée, plusieurs départs auront lieu dans plusieurs disciplines. RDV dimanche dès 8h30 à Saint Pierre du Bû. Il est conseillé de réserver en amont à l'Office de tourisme de Falaise pour les randonnées. C'est gratuit.

Jeudi, à l'occasion des Journées du Patrimoine, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et la Mairie de Port-en-Bessin-Huppain, organisent une conférence intitulée "Le passé antique de Port-en-Bessin-Huppain, premiers résultats des fouilles". La conférence se tiendra salle des Capacitaires, place Cousteau, à 20h30. Elle sera menée par Monsieur Laurent Paez-Rezende, archéologue.

Jeudi, concert rap à la Fonderie. Le rappeur Lacrim' viendra faire le show dès 20h à Hérouville Saint-Clair. Les places sont à 20€.

MANCHE

Ce dimanche c'est la fête de l'aérodrome à l'aérodrome de Granville-Bréville. Au programme : exposition d'avions anciens et de véhicules terrestres de collection, démonstrations de voltige aérienne, baptême de l'air...Rendez-vous à partir de 10h, l'entrée est gratuite.

Dernière édition des virées du terroir ce jeudi soir à Saint-Lô ! De 16h30 à 20h, venez à la rencontre de nombreux producteurs locaux : crème, fruits, pain, cidre, viande, fromage, artisanat... Ils vous ont accompagnés tout l'été et vous offrent une ultime fois votre panier garni, avec uniquement de bons produits ! Appelez tout de suite Tendance Ouest au 02 33 05 32 30 pour le remporter !

A Saint-Planchers ce week-end,une centaine d'objets datant du paléolithique, du néolithique, des civilisations celtes et gallo-romaines dont certains proviennent de notre région comme cette hache polie trouvée au Bas-Theil seront exposés à l'occasion des journées du patrimoine les 14 et 15 septembre entre 10h et 12h puis 15h et 19h dans l'église de SAint Planchers. La présentation sera effectuée par Mr Feltesse, organisateur de la rencontre.

ORNE

Place à une nouvelle édition des jeudis du pin au Haras du Pin. Défilé de chevaux, numéros de voltige, le prestige du haras à voir dans ce spectacle qui commence à 15h. Il est conseillé de venir plus tôt, vers 14h15.

Demain et ce week-end, allez voir Le Sieur de Beauport... ou la vie de Robert Giffard.... Au XVIIème siècle, Natif d'Autheuil, petit village percheron Robert Giffard, va au cours de plusieurs voyages, découvrir la région du Québec. C'est cette vie, hors du commun, que retrace ce spectacle théâtral, interprété par une trentaine de comédiens amateurs. Les spectateurs pourront, découvrir, au travers de scènes théâtralisées, la vie extraordinaire de Robert Giffard et la grande aventure de l' émigration percheronne au Canada.

Les 13, 14 et 15 septembre en l'église d'Autheuil près de Tourouvre. Entrée 10€. Plus d'infos : spectacle-beauport.fr