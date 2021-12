Depuis ce mercredi 11 septembre et jusqu'au 17 septembre, les plus grands films du réalisateur Stanley Kubrick sont à (re)découvrir à l'UGC Saint-Sever : 2001, Odyssée de l'espace, Barry Lindon, Docteur Folamour, Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket, Lolita, Orange mécanique et Shining.

