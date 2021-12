Un vélo pour deux avec Handuo Tandem

Ses 30 adhérents se sont donné pour objectif d’associer sur un tandem pilotes valides et passagers mal-voyants ou non-voyants pour partager leur goût commun de la bicyclette. “Nous instaurons une relation de confiance entre les deux personnes qui profitent, certes différemment mais tout autant l’un que l’autre, des promenades à vélo”, explique Yannick Guerny.

Les samedis en fin de mois et les dimanches en milieu de mois, l’association organise des sorties de groupe, afin de pédaler tous ensemble.



Sorties de groupe et tandem à la carte

Chaque membre, âgé de 10 à 65 ans, peut proposer un itinéraire. En plus de ces rendez-vous mensuels, Handuo Tandem propose des sorties à la carte, à l’initiative du passager qui choisit son pilote et son parcours, sur des parcours de 15 à 200 km pour les plus sportifs : “L’important est de créer l’envie chez la personne handicapée”. L’association, ouverte à tous, prête aussi ses tandems.

Pratique. Handuo Tandem, 42 quai Hamelin, Caen. Tél. 06 89 89 50 25.