Le Scrabble souffle ses 65 bougies

A l'occasion de son anniversaire, le Scrabble s'offre un nouveau look, avec une boîte plus moderne et des couleurs dynamiques. Par ailleurs, les clubs de la Fédération de Scrabble accueilleront tous les débutants le 12 octobre prochain, pour des démonstrations et des initiations.

Depuis sa création, le Scrabble a suscité une grande ferveur auprès des amoureux des lettres, qui se sont regroupés sous l'autorité d'une fédération. Plus de 900 clubs recensent plus de 19.000 licenciés. Et chaque année, le Championnat de France du Scrabble réunit 5.000 joueurs professionnels et amateurs. Il existe même une version scolaire.

Mais, les Français sont loin d'être les seuls fans du Scrabble. La Fédération Internationale de Scrabble Francophone regroupe plus de 20 pays, comme la Belgique, le Luxembourg, le Canada, le Sénégal, le Tchad...

Aujourd'hui, le Scrabble se joue de multiples manières. En version classique bien sûr (33 euros), mais aussi sous des formes fantaisistes, comme le Scrabble Zigzag (19 euros) qui permet de poser les mots où l'on veut et dans n'importe quel sens. Il existe même en format électronique avec le Scrabble Party, qui consiste à énoncer un mot le plus vite possible pour donner à son adversaire le témoin (25 euros).

Retour sur un succès en 10 chiffres-clés.

300.000 exemplaires du Scrabble sont vendus chaque année en France.

353.525, c'est le nombre de mots de 2 à 15 lettres jouables au Scrabble.

102 lettres constituent un jeu, avec précisément 55 consonnes, 45 voyelles et 2 jokers.

153 heures, c'est la durée de la partie la plus longue au Scrabble. Une partie disputée par deux Anglais en 1984. Un record.

225 cases constituent le plateau d'un jeu de Scrabble.

1.800, c'est le nombre de points maximum que l'on peut espérer emporter un seul coup. Et ce grâce au mot "deshypothéquiez", à coller à des mots avec des lettres chères.

2.413 boîtes de Scrabble se sont vendues l'année suivante après sa création officielle.

30.000 parties de Scrabble se jouent chaque heure dans le monde.

150.000 millions de boîtes de Scrabble se sont écoulées à travers le monde depuis sa création en 1948.

Le Scrabble est traduit dans plus de 30 langues, ainsi qu'en braille. Il existe même en latin.