Open de tennis de Bagnoles de l'Orne

Durant plus de 2 semaines, le TCB vous propose de jouer dans l'open seniors et seniors +. Il y a un tournoi hommes et 1 tournoi femmes. Des chèque seront remis à partir des demi-finales.

La nouveauté cette année récompensera le vainqueur messieurs: il aura l'opportunité de participer au tournoi Future ATP 10 000$ de janvier 2014! La wild carte lui sera en effet délivrée à l'issue de l'open.

Pour s'inscrire, il faut être licencié dans un club et ne pas dépasser le niveau 1/6 chez les hommes et 15 chez les dames. Les inscriptions sont encore possibles au TC de Bagnoles de Lo'rne 1 rue Plassard , au 02 33 37 98 53 ou encore par mail: bagnolesdelorne.tennisclub@orange.fr

Retrouvez les infos sur www.club.fft.fr/tc.bagnolesdelorne

Ecoutez Gilles Poussin, président du TCB, nous présenter la compétition: