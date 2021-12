Tennis. Le TC Saint-Lô organise l'open de tennis Mercure trophée Tocqueville

Le tennis est à l'honneur à Saint Lô, avec le tournoi open CNGT (Circuit national des grands tournois) qui se déroule durant tout le mois de mars. Amateurs et professionnels vont s'affronter grâce au Tennis club saint lois.

Écoutez Romain Guezais, professeur de tennis du club, nous parler du tournoi :

Phases finales à partir du vendredi 27 mars, avec des joueurs et joueuses classés dans le top 60 français. Arbitres et juges de ligne, ramasseurs de balles seront bien sûr de la partie. Au programme, entrées en musique, gradins et restauration sur place

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook du club et celle du tournoi.