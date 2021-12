Vos sorties du dimanche

Vide greniers

Foire aux greniers de Fontaine-Etoupefour, de 9h à 18h au stade Quesnel et rue du Calvaire.

Foire des cheminots, de 8h à 18h, au Parc des Expositions.

Portes ouvertes au verger

Dans toute la France, les pomiculteurs accueillent les visiteurs dans leurs vergers écoresponsables pour parler de leur métier, du terroir et de leurs cultures. Ce dimanche de 9h à 12h et 14h-17h à Fontenay le Marmion.

Le Lux au grand air

Profitez des dernières séances en plein air de l’été organisées par le cinéma Lux.

“Case Départ” samedi 31 août à 22h, place Senghor (Verson). Gratuit.

“Trente trois” de Nils Völker.

L’Allemand Nils Völker veut “connecter le monde physique et celui des ordinateurs en générant des œuvres poétiques à la croisée de l’art et de la technologie”.

Dernier jour : de 15h à 19h à l’église du Vieux Saint-Sauveur de Caen.

Course à la Bayeusaine.

Le principe : par équipes de deux, les concurrents se relaient entre course à pied et VTT. Une épreuve originale devenue un classique.

Dans les rues de Bayeux aujourd'hui. Epreuve de 21,1km, course populaire de 12,3km, marche de 7,4km et course jeune de 2,7km.

Festival du cinéma américain de Deauville

Six artistes ont les honneurs du festival : Cate Blanchett, Nicolas Cage, Larry Clark, Gale Anne Hurd, Danny Kaye et John Travolta. En clôture du festival, samedi 7 septembre, le public découvrira en avant-première internationale le film de Bong Joon Ho, “Snowpiercer”, adapté d’une BD française.

Jusqu'à dimanche 8 septembre.