Saint-Pience : Concours d'attelage

Samedi et dimanche, l'association Haylande organise un concours d'attelage dans le cadre du Château du parc de Saint-Pience.

Samedi et dimanche

Rassemblement de roulottes

Samedi

Concours d'attelage Amateur 1, 14h/18h30 Dressage maniabilité, 19h/22h Apéro concert avec jazz manouche et feu de camp.

Dimanche

9h/12h Concours d'attelage Club Elit GP, dressage maniabilité, 12h Vin d'honneur et repas sur place, 14h/17h30 Concours d'attelage Club Elit GP et Amateur 1, marathon et à 17h30 remise des prix.

Entrée gratuite, le programme sur place est à 2€.

Ecoutez, Gael Guerendel, Président de l'association Haylande d'attelage.