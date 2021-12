Très légère baisse du chômage en Basse-Normandie en juillet

66 670 chômeurs en Basse-Normandie à la fin de ce mois de juillet : le nombre de personnes sans aucune activité a baissé de 0,7% par rapport au mois précédent, soit 438 chômeurs de moins dans cette catégorie.

C'est dans l'Orne que la baisse est la plus significative sur ce mois de juillet (-2,5%), tandis que le Calvados enregistre une baisse de 0,4% et la Manche compte elle 0,2% de chômeurs en plus.

Cette évolution à la baisse n'a pas beaucoup d'impact sur la hausse globale du chômage dans la région, qui se situe à +8,6% sur un an. Dans le même temps, Pôle Emploi note une hausse de 0,2% du nombre de personnes sans emploi en France.

En Basse-Normandie, le nombre total de personnes en recherche d'emploi (incluant celles qui exercent une activité réduite) est de 104 688, soit une hausse de 1,6% sur un mois, et de 8,3% sur un an.