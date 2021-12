Hausse du chômage en Basse Normandie, + 0.4 % fin mars 2012

Le nombre de demandeurs d’emploi, totalement privés d’activités, en Basse Normandie, augmente légèrement de 0.4 % fin mars, contre une hausse de 0.6 % dans l’hexagone, selon les chiffres diffusés ce jeudi soir par la Direction Régionale du Travail. Par département, c’est dans la Manche que la hausse est la plus significative, + 1.3 %, plus 0.4% dans le Calvados, seul le département de l’Orne, affiche une baisse de 0.8 % !

Le nombre de personnes ayant une activité réduite, mais inscrites à Pôle Emploi, augmente de 0.2 % sur la même période.

En Basse Normandie, fin mars, le nombre total de demandeurs d’emploi se monte à 93 280 personnes. Un contingent qui augmente de 3.9 % en un an.

Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans croît de 0,2%, +0,8% sur un an. Le nombre de ceux de 25 à 49 ans augmente de 0,3% , +2,3% sur un an, et le nombre de ceux de 50 ans et plus s'accroît de

0,4% , la hausse atteint ici en un an 12.2 % !