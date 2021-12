La lecture, "une passerelle entre les générations" à Rouen

Rencontre avec André Jolivet, coordinateur de l'association pour la rive gauche de l'agglomération rouennaise. Retraité de l'éducation nationale et ancien bibliothécaire, l'homme a toujours eu la passion de la lecture. Désormais, c'est avec les enfants des écoles, des centres de loisir et d'accueil spécialisé qu'il partage sa fibre.

"Le but est de faire aimer la lecture aux enfants, de la crèche au CM2. Nous voulons les amener, sans prosélytisme, à s'ouvrir à la culture et à réfléchir sur certains sujets", explique-t-il. Et c'est chaque fois un succès pour André Jolivet, "toujours ravi de voir des enfants réclamer des livres, apprendre à ne plus à en avoir peur et parfois faire la lecture eux-mêmes." Un superbe lien entre les générations. Les choix de lecture sont souvent orientés par des expériences personnelles. Mais la sélection se fait aussi en lien étroit avec l'équipe éducative.

Une belle initiative qui se prolonge à travers d'autres projets, comme l'exposition Tomi Ungerer, illustrateur et écrivain de livres pour enfants, à partir du 29 novembre à l'Hôtel de Région de Rouen.

Pratique. www.lireetfairelire.org et lireetfairelire76.over-blog.com