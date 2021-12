Les idées de sorties du week-end

Cirque sur l'eau

Comment associer la magie du cirque traditionnel et la féérie de l'univers aquatique ? C'est tout le principe des spectacles du Cirque sur l'eau. Au programme : le Duo Kéoma, magiciens transformistes brésiliens et ukrainiens, la cavalerie présentée par le Colombien Carlos Savadra, les chats du cirque Nikouline de Moscou présenté par Anelya Rosliakova, vedette du "Plus grand cabaret du Monde" sur France 2, la rencontre de l'eau et du feu du Kazakhe Zokir, Anelya et ses furets vedettes de l'émission "Incroyable talent" sur M6, le virtuose chinois du diabolo Liang Xu...

Pratique. Du lundi 26 août au mercredi 28 août à 14h30, 17h30 et 20h30 sur le terrain du champ de Foire à Mondeville. Renseignements au 06 78 63 10 59 ou 05 34 56 46 08 et sur www.cirquesurleau.com.

Le jazz prend la rue d'assaut

La cité balnéaire d'Houlgate accueille ce week-end trois jours de concerts dans plusieurs lieux de la ville.

Jeudi 23 et vendredi 24 août dans Houlgate (10h30-13h et 16h-19h30) et à 21h devant le casino. Tél. 02 31 28 14 00.

Les chauves-souris se dévoilent

Mystérieuses et alimentant toutes sortes de croyances, les chauves-souris se montrent au grand jour pour cette nuit qui leur est consacrée.

Samedi 24 août à 20h au Souterroscope de Caumont L'Eventé. Tél. 06 08 60 05 86.

Sherlock Holmes prend l'air

Les acteurs Robert Downey Jr et Jude Law se donnent la réplique au cœur d'Hérouville dans l'adaptation grand écran de Sherlock Holmes, par Guy Ritchie.

Samedi 24 août à la tombée de la nuit, quartier Le Bois à Hérouville. Tél. 02 31 45 32 93.

Sur nos côtes

Concerts et spectacles :

- Charnwood Symphonic Wind Band : 30 musiciens anglais de 15 à 20 ans à l'église de Saint-Aubin-sur-mer vendredi 23 août à 21h. 2¤. Tél. 02 31 97 07 51.

- Le groupe "John Haston" se produit en plein air sur l'esplanade Lofi de Ouistreham, samedi 24 août à 21h. Gratuit. Tél. 02 31 97 73 25.

- Spectacle de danse orientale sur la terrasse du Casino de Cabourg, samedi 24 août en soirée.

- Le groupe de rock On Track jouera au kiosque de Merville-Franceville, place de la plage, à 21h. Tél. 02 31 24 21 83.

Rassemblement de voiliers mythiques. Avec son festival "Voiles de travail", Granville (Manche) renoue avec son histoire maritime, depuis l'aventure des Terre-Neuviers jusqu'aux dragues de l'huitre sauvage à bord des bisquines. Expositions, animations et spectacles son et lumière sont au programme.

Jusqu'au dimanche 25 août au port de pêche de Granville. Infos au 06 32 89 07 30.

"Caen Soirs d'été" 2013 tire sa révérence

A 18h30 et 20h30 vendredi, la compagnie Thé à la rue se transforme en agence immobilière qui fait de tout objet et toute personne des biens à vendre. Et à 21h30, c'est avec le spectacle de feu sur l'eau "Alma" que se cloturera ce programme de festivités estivales.

Pratique. Jeudi 23 et vendredi 24 août, à 18h30 et 20h30 place de la République et à 21h30 quai Vendeuvre. Tél. 02 31 30 41 00.

Un air de western au château de Maltot

Pendant trois jours, la musique country s'empare du site, accompagnée de tout son univers sud-américain : poker, démonstrations de force, cabaret western et campement cowboys seront aussi de la partie.

Pratique. Vendredi 23 à dimanche 25 août au château de Maltot (5/8¤ la journée). Infos sur www.country-normandy-festival.fr.

Le BMX prend de la hauteur

A Anctoville, la base sportive de Louisan organise une compétition de BMX et des démonstrations de sauts lors d'un après-midi festif et spectaculaire.

Samedi 24 août dès 14h à Anctoville dans le Bessin. Tél. 02 31 25 00 39.

Les Lego n'auront plus de secrets

Les petits jouets en briques ont conquis plusieurs générations depuis leur création dans les années 1930. Des fans de Lego présentent leurs collections privées.

Vendredi 23 au dimanche 25 août au Centre socioculturel de Ouistreham. Tél. 02 31 25 61 60.

Zorro et Jacques Tati en plein air

Le cinéma Lux poursuit sa tournée avec la projection à la tombée de la nuit de "La légende de Zorro" (Colombelles) et "Jour de fête" (Garville-Secqueville).

Vendredi 23 août esplanade Philips de Colombelles et samedi 24 août au stade de Garville.

La cathédrale de Bayeux irradie

Les "rendez-vous à la cathédrale" sont de ces moments incontournables de l'été. Un spectacle son et lumière y fait revivre l'Histoire de la cité ducale.

Jusqu'à fin août, mardi, jeudi et samedi à 22h30, 23h et 23h30 devant l'Hôtel du Doyen.

Mini-ranch à la Pierre Heuzé

L'installation équestre itinérante quitte le Jardin Claude-Decaens pour rejoindre le quartier de la Pierre-Heuzé, place Champlain. Il entend favoriser l'initiation des enfants à l'équitation dans le cadre des Jeux équestres mondiaux que la Basse-Normandie accueillera en août 2014.

Ouvert au public du lundi 26 au vendredi 30 août de 16h à 17h, place Champlain à Caen. Tél. 02 31 30 41 00.